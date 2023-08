Wachtendonk-Wankum (ots) - Im Zeitraum von Freitag (28. Juli 2023), 13:30 Uhr und Montag (31. Juli 2023), 07:15 Uhr, kam es an der Grefrather Straße in Wachtendonk zu einem Diebstahl. Mehrere Täter entwendeten von einem abgestelltem Minibagger mehrere Anbauteile, darunter ein Bohrhammer sowie eine Schaufel und entfernten sich anschließend in unbekannte Richtung. Die ...

mehr