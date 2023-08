Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Issum - Einbruch in eine Tankstelle

Zigarettenschachteln entwendet

Issum (ots)

Am Dienstag (1. August 2023) gegen 02:30 Uhr hebelten unbekannte Täter die Schiebetür zum Verkaufsraum einer Tankstelle an der Weseler Straße auf und drangen in diesen ein. Dann entwendeten sie eine Vielzahl von Zigarettenschachteln von den Regalen im Kassenbereich. Einer der Täter war etwa 180-185 cm groß und hat eine schlanke Statur. Die Person trug einen schwarzen Overall, schwarze Sneaker und graue Gartenhandschuhe. Sein Kopf war von einem schwarzen Kopftuch bedeckt. Der zweite unbekannte Täter war ebenso bekleidet, er war etwa 175-180 cm groß und hat eine muskulöse Statur. Vermutlich flüchteten die Unbekannten mit einem Pkw in Richtung der Autobahn 57. Zeugen, die weitere Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Kripo Geldern unter Telefon 02831 1250. (ms)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell