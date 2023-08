Bedburg-Hau (ots) - In der Zeit zwischen Donnerstag, 10:30 Uhr, und Sonntag (30. Juli 2023), 15:00 Uhr, haben unbekannte Täter einen Motoroller gestohlen, der am Bahnhof am Fahrradständer abgestellt war. Der rote Roller der Marke Moto Vespa trug das Versicherungskennzeichen 065JFC. Zeugen, die Hinweise zu dem Diebstahl geben können, melden sich bitte bei der Kripo Kleve unter 02821 5040. (cs) Rückfragen bitte an: ...

