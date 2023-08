Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Castrop-Rauxel: Motorradfahrer in Kurve gestürzt

Recklinghausen (ots)

Ein 65-jähriger Motorradfahrer aus Castrop-Rauxel fuhr am Dienstagnachmittag (15.15 Uhr) auf der Klöcknerstraße in Richtung Westen. In einer lang gezogenen Linkskurve kam er aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und stürzte. Dabei verletzte er sich, sodass er in ein Krankenhaus gefahren werden musste, wo er stationär verblieb. Das Zweirad wurde abgeschleppt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell