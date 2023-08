Polizei Hagen

POL-HA: Autofahrer ohne Führerschein unterwegs

Hagen (ots)

Am 05.08.2023 um 11.36 Uhr kontrollierten Polizeibeamte an der Hagener Straße in Ennepetal einen 42-jährigen Autofahrer, der mit seinem PKW in Richtung Hasper Talsperre unterwegs war. Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass der Mann nicht in Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und es wurde ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

