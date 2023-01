Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Mit Faust und Flasche attackiert

Gera (ots)

Gera. Eine 31-Jährige und ein 37 Jahre alter Mann gerieten am Donnerstag (19.01.23) gegen 16:25 Uhr in der Friedericistraße in eine verbale Streitigkeit. In deren Verlauf schlug die Frau den Geschädigten unvermittelt ins Gesicht. Anschließend warf sie noch eine Flasche in Richtung seines Kopfes. Der Herr wurde leicht verletzt, musste aber nicht ärztlich versorgt werden. Die eingesetzten Polizeibeamten stellten bei der Täterin eine erhebliche Alkoholisierung fest und leiteten ein Ermittlungsverfahren gegen sie ein. (TL)

