POL-PDKO: Kurioser Unfall im Gegenverkehr

Mülheim-Kärlich (ots) - Mülheim-Kärlich Am 21.07.23, gegen 12:10 Uhr, befuhr die 70- jährige Unfallverursacherin die Ringstraße aus Richtung Bahnhofstraße kommend in Richtung Annastraße. In Höhe der Hausnummer 49 beabsichtigen die beiden acht- und neunjährigen Kinder die Ringstraße am dortigen Fußgängerüberweg zu überqueren. Als sich die beiden ...

mehr