Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Aufgefundener Elektroroller in einem Weiher bei Fronhofen

Zeugenaufruf

Polizeiinspektion Simmern (ots)

Am heutigen Freitagvormittag wurde in der Gemarkung Fronhofen, in einem dortigen Weiher liegend, ein Elektroroller bzw. Kleinkraftrad der Marke Zhejiang Doohan mit zul. Höchstgeschwindigkeit von 45 km/h, Farbe schwarz, aufgefunden. Da am Roller weder ein Versicherungskennzeichen angebracht war noch die entsprechende Fahrgestellnummer registriert ist, konnte der Elektroroller bis dato keiner Straftat zugeordnet werden. Wem wurde ein solcher Elektroroller entwendet bzw. kann Hinweise zu dem aufgefundenen Roller geben?

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell