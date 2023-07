POL-PDKO: Gefährliche Körperverletzung auf dem Parkplatz am Freibad Boppard

Winningen/Mosel (ots) - In der Nacht von Samstag, 15.07.2023, auf Sonntag, 16.07.2023, kam es in Winningen zu mehreren Mülltonnenbränden. Zunächst brannte es um 23.15 Uhr in der Sackgasse der Straße "In der Künde", wo drei Mülltonnen in Brand gesetzt worden wurden. Das Feuer konnte durch Anwohner gelöscht werden. Weiterhin wurde eine Hauswand beschädigt. Gegen 00.55 Uhr wurde dann ein weiterer Brand am ...

mehr