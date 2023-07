Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Brandstiftungen und Sachbeschädigungen in Winningen

Winningen/Mosel (ots)

In der Nacht von Samstag, 15.07.2023, auf Sonntag, 16.07.2023, kam es in Winningen zu mehreren Mülltonnenbränden. Zunächst brannte es um 23.15 Uhr in der Sackgasse der Straße "In der Künde", wo drei Mülltonnen in Brand gesetzt worden wurden. Das Feuer konnte durch Anwohner gelöscht werden. Weiterhin wurde eine Hauswand beschädigt.

Gegen 00.55 Uhr wurde dann ein weiterer Brand am Altenhilfezentrum "Am Rebenhang" im Krambachweg gemeldet. Hier musste die Feuerwehr ausrücken, da drei Großraummülltonnen seitlich neben dem Altenheim in Brand gesetzt wurden. Durch das schnelle Einschreiten der Einsatzkräfte konnte ein möglicher Übergriff der Flammen auf das Gebäude des Altersheimes verhindert werden. Weiterhin wurde an einem Fahrzeug einer Altenpflegerin die Luft aus den Reifen entweichen lassen. Der Sachschaden beträgt hier ca. 2000 Euro.

Zu einer weiteren Straftat kam es im Industriegebiet Winningen in der Straße "In der Steinkaul". In unmittelbarer Nähe fand die Veranstaltung Bass u. Bouquet statt. Hier wurde an einem Ford Transit die Windschutzscheibe eingeschlagen. Die Tat dürfte sich kurz nach Mitternacht ereignet haben. Hierbei muss sich der Täter nicht unerheblich verletzt haben, da am Tatort große Mengen an Blut festgestellt werden konnten.

Die Polizei ermittelt, ob die Taten im Zusammenhang stehen könnten. Hinweise zu den Straftaten nimmt die Polizeiwache Brodenbach unter der Telefonnummer 02605-9802-1510 oder unter der Email Anschrift pwbrodenbach@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell