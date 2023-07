Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Basenheim, Koblenzer Straße 51: Zigarettenautomat aufgebrochen.

Bassenheim (ots)

Am 17.07.2023, gegen 02:15 Uhr, meldete ein Auslieferungsfahrer, dass er gerade bemerkt habe, dass an der o.g. Örtlichkeit ein Zigarettenautomat aufgebrochen wurde. Mehrere Zigarettenpäckchen lagen noch auf der Straße. Bei der Tatortaufnahme wurde festgestellt, dass der Automat vermutlich mit Böllern aufgesprengt wurde. Anschließend wurden die Bargeldschachtel sowie Zigarettenpackungen entwendet. Aufgrund der Spurenlage geht die Polizei davon aus, dass der oder die Täter gestört worden sein müssten. Die Polizei fragt deshalb: Wer hat im Zeitraum von 01:15- 02:15 Uhr verdächtige Geräusche, insbesondere Knallgeräusche, an der Örtlichkeit festgestellt/ gehört oder hat anderweitige Hinweise, die zu dem/den Täter/n führen? Die Polizei bittet daher, dass sich Zeugen bei der Polizei in Andernach unter der Rufnummer 02632- 9210 melden.

