Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Verkehrsunfall mit Fußgänger - Fahrzeugführer flüchtet

Boppard (ots)

Wie erst jetzt durch Ermittlungen hinreichend bekannt wurde, ereignete sich bereits am Samstag, 08.07.2023, zwischen 02:00 und 04:00 Uhr, auf der Simmerner Straße (L210) ein Verkehrsunfall zwischen einem 56-jährigen Fußgänger und einem bislang unbekannten Fahrzeug. Der Fußgänger ging aus Boppard in Richtung Buchenau am rechten Fahrbahnrand und schob dabei einen E-Scooter rechts neben sich. Kurz vor der Einmündung nach Buchenau wurde der Fußgänger durch einen in gleicher Fahrtrichtung fahrendes Fahrzeug seitlich erfasst und in eine rechtsseitig befindliche Mauer geschleudert. Er erlitt hierbei schwere Verletzungen, konnte sich aber noch bis nach Hause selbstständig bewegen. Erst gegen 05:30 Uhr wurde der Rettungsdienst und die Polizei durch Angehörige verständigt. Der Verletzte wurde daraufhin stationär in einem Koblenzer Krankenhaus aufgenommen. Zum Unfallverursacher liegen bislang keine Hinweise vor. Die Polizei Boppard hat die Ermittlungen wegen des Unerlaubten Entfernens vom Unfallort und fahrlässiger Körperverletzung aufgenommen. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei Boppard in Verbindung zu setzen.

