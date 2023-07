Lahnstein (ots) - Derzeit kommt es in Oberlahnstein in der Adolfstraße zu Verkehrsbehinderungen aufgrund eines Feuerwehreinsatzes. Ortskundige Personen werden gebeten, den Bereich zu meiden. Eine örtliche Umleitung ist eingerichtet über die Herrmann-Doneth-Straße und den Europaplatz. Es wird nachberichtet. Rückfragen bitte an: Polizeidirektion Koblenz Polizeiinspektion Lahnstein Telefon: 0261-913-0 Pressemeldungen ...

