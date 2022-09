POL-PDLD: Neupotz - Unfallflucht im Oberdorf

Kuhardt (ots) - Am gestrigen Morgen gegen 8 Uhr beschädigte ein unbekannter Fahrzeugführer einen in der Rosenstraße in Kuhardt abgestellten Pkw und entfernte sich unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Es entstand Sachschaden in unbekannter Höhe. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei Germersheim entweder telefonisch unter 07274/958-0 oder per Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de entgegen. Rückfragen bitte an: Polizeidirektion Landau Polizeiinspektion Germersheim Lena Wolff ...

