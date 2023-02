POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Einbruch in Rohbau

Bad Wildbad (ots) - Ohne die erforderliche Fahrerlaubnis, dafür mit zu hoher Geschwindigkeit ist am Dienstagmittag ein Mann in Bad Wildbad festgestellt worden. Beamte des Polizeireviers in Calw haben am Dienstag gegen 12:30 Uhr Geschwindigkeitsmessungen im Bereich der Rennbachstraße durchgeführt. Hierbei stellten sie einen 36-jährigen Mercedesfahrer fest, welcher ...

