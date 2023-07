Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Verkehrsunfallflucht

Bendorf (ots)

In der Nach vom 16.07.2023 auf den 17.07.2023, wurde in der Zeit zwischen 21:00 Uhr und 05:30 Uhr, ein geparkter PKW in der Ringstraße in Bendorf beschädigt. An der zur Straße gewandten Seite des Fahrzeug wurden mehrere Kratzer verursacht und der Seitenspiegel wurde beschädigt. Das Schadensbild lässt auf eine Verursachung des Unfall durch ein Fahrrad schließen. Der Unfallverursacher hinterließ lediglich einen handgeschriebenen Zettel mit der Aufschrift "Entschuldigung!!!" am Fahrzeug, anstatt sich um eine Schadensregulierung zu kümmern. Mit diesem Verhalten macht er sich einer Verkehrsunfallflucht strafbar, wobei ein Absehen von Strafe möglich wäre, wenn der Unfallverursacher innerhalb von 24 Stunden seinen Pflichten nachkäme.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion in Bendorf zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell