POL-HA: Zivilpolizisten stellen Einhandmesser und Bargeld sicher

Hagen-Vorhalle (ots) - Bei einem Alleinunfall verletzte sich am Donnerstagnachmittag (06.07.2023) in Vorhalle ein 22-jähriger Motorradfahrer schwer. Der Hagener war, gegen 16.00 Uhr, mit seiner Honda auf der Weststraße in Richtung des Vorhaller Kreisverkehrs unterwegs. Als er an der Kreuzung zur Ophauser Straße an einer Ampel anfuhr, verlor der 22-Jährige aus ...

