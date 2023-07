Polizei Hagen

POL-HA: Sexuelle Nötigung einer 32-jährigen Frau

Hagen-Mitte (ots)

Eine 32-jährige Frau gab am Mittwochnachmittag (05.07.2023) gegenüber einer alarmierten Polizeistreife an, dass sie Opfer einer sexuellen Nötigung geworden sei. Die Iserlohnerin teilte den Beamten mit, dass sie gegen 15.00 Uhr von einem ihr unbekannten Mann im Bereich des Graf-von-Galen-Rings angesprochen worden ist. Mit diesem sei sie dann zusammen in eine Parkanlage im Bereich der Körnerstraße gegangen. Weiterhin gab die Frau an, dass sie dort von dem Mann sexuell genötigt worden sei. Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich um einen 35-Jährigen ohne festen Wohnsitz in Deutschland. Gegenüber den Polizisten gab er an, dass die 32-Jährige mit den sexuellen Handlungen einverstanden gewesen sei. Der Mann wurde festgenommen und auf Antrag der Staatsanwaltschaft Hagen am Donnerstagnachmittag einem Haftrichter vorgeführt. Dieser ordnete Untersuchungshaft an. Die Kripo hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen. (sch)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell