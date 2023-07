Polizei Hagen

POL-HA: LKW-Fahrer ohne gültige Fahrerlaubnis unterwegs

Hagen-Altenhagen (ots)

Beamte des Verkehrsdienstes der Hagener Polizei kontrollierten am Mittwochnachmittag (05.07.2023) in Altenhagen einen 60-jährigen LKW-Fahrer, der ohne gültige Fahrerlaubnis unterwegs war und Ladung ohne Sicherung transportierte. Gegen 15.30 Uhr hielten die Beamten den LKW des Mannes an der Bahnhofshinterfahrung an. Als der 60-Jährige ihnen seinen Führerschein aushändigte, erkannten die Polizisten, dass die Gültigkeit für die erforderliche Fahrerlaubnisklasse abgelaufen war. Bei einem Blick auf die Ladefläche stellten sie außerdem fest, dass der Berufskraftfahrer eine Arbeitsmaschine ohne Sicherung transportierte. Sie untersagten dem 60-Jährigen das Führen von Kraftfahrzeugen mit einer zulässigen Gesamtmasse von über 3,5 Tonnen und leiteten ein Strafverfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis ein. Auch gegen den Fahrzeughalter wird nun wegen des Zulassens beziehungsweise Anordnens des Führens eines KFZ ohne Fahrerlaubnis ermittelt. (sen)

