POL-HA: Unfallflucht mit zwei Promille - Zeugin versucht betrunkenen Fahrer zu stoppen

Hagen-Boele (ots) - Am Dienstagnachmittag (04.07.2023) verlor ein 71-jähriger Autofahrer in Boele die Kontrolle über sein Auto und verletzte sich bei dem anschließenden Verkehrsunfall leicht. Gegen 14.45 Uhr fuhr der Hagener mit seinem schwarzen Skoda über die Hagener Straße in Richtung Boeler Ring. Im Bereich ...

mehr