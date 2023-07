POL-HA: Widerstand am Bahnhof nach Schlägerei - Bereichsbetretungsverbot ausgesprochen

Hagen-Emst (ots) - Zwischen Montag, 03.07.2023, 18 Uhr, und Dienstag, 04.07.2023, 8 Uhr, kam es zu einem Einbruch in eine Kfz-Werkstatt am Wasserlosen Tal. Die Täter manipulierten an einem Fenster, durch welches sie schlussendlich in die Halle einsteigen konnten. In den Räumlichkeiten durchwühlten sie Schubladen und Schränke, sowie ein sich in der Werkstatt befindliches Kraftfahrzeug. Im Anschluss gelang ihnen die ...

