Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Büttelborn-Worfelden: Mülltonne brennt/Zeugen gesucht

Büttelborn (ots)

Der Brand einer Mülltonne im Hof eines Mehrfamilienhauses in der Emil-Hielke-Straße rief in der Nacht zum Samstag (14.01.) die Feuerwehr und die Polizei auf den Plan. Gegen 0.15 Uhr alarmierten Anwohner die Einsatzkräfte, woraufhin sich diese umgehend zum Brandort begaben. Die Feuerwehr konnte die Mülltonne schnell löschen. An zwei weiteren Abfallgefäßen und der Hausfassade entstand ebenfalls Schaden.

Wie es zum Brand kam, muss sich im Rahmen der Ermittlungen zeigen. Die Polizei prüft einen Zusammenhang zu weiteren gleichgelagerten Taten in jüngster Vergangenheit in Worfelden. Wer Verdächtiges beobachtet hat oder andere sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich beim Kriminalkommissariat 10 in Rüsselsheim unter der Rufnummer 06142/6960 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell