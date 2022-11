Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Ladendieb gestellt

Altenburg (ots)

Altenburg: Am 28.11.2022, gegen 13:00 Uhr entnahm ein 19-jähriger Mann in einem Verbrauchermarkt in der Kauerndorfer Allee, mehrere Schachteln Zigaretten an sich um im Anschluss ohne zu bezahlen den Markt verlassen. Hierbei wurde er von einem Mitarbeiter bemerkt und bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten. Dies veranlassten den Dieb, sich loszureißen, um zu flüchten. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen konnte der Täter seinen Weg fortsetzen. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell