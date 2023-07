Polizei Hagen

POL-HA: Polizei stoppt Mehrfachtäter ohne Führerschein

Hagen-Haspe (ots)

Am Montag, 03.07.2023, fuhr eine Streifenwagenbesatzung gegen 14:20 Uhr die Berliner Straße entlang. Ihnen entgegen, in Richtung Haspe fahrend, kam ein Motorroller. Die Beamten entschlossen sich zu einer Verkehrskontrolle, wendeten ihren PKW und hielten den Piaggio-Roller, der permanent 50 km/h fuhr, in der Rolandstraße an. Sie fanden heraus, dass der 30-Jährige in der Vergangenheit bereits mehrfach wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis in Erscheinung trat. Weiterhin lag eine Führerscheinsperre bis zum 7. Juli vor. Darüber hinaus war der Roller außer betrieb gesetzt. Er konnte lediglich eine Mofa-Prüfbescheinigung vorzeigen. Die Polizisten untersagten die Weiterfahrt und legten eine erneute Anzeige gegen den Hagener vor. (hir)

