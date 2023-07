POL-HA: 8-jähriges Kind bei Unfall zwischen Auto und Fahrrad leicht verletzt

Hagen-Eckesey (ots) - Am Samstag, 01.07.2023, bemerkte eine Hagenerin gegen 08:40 Uhr, dass in ihrer Wohnung in der Eckeseyer Straße Licht brannte. Diese hatte sie am Vortag verlassen und verschlossen. Als sie die Tür aufschloss, fand sie einen 51-jährigen Bekannten Alkohol konsumierend auf ihrer Couch vor. Er hatte sich unberechtigt durch ein Fenster Zutritt in die ...

