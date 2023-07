Polizei Hagen

POL-HA: E-Bike-Fahrerin bei Unfall in Garenfeld leicht verletzt

Hagen-Garenfeld (ots)

Am Sonntagmittag (02.07.2023) verletzte sich eine 55-jährige Radfahrerin bei einem Verkehrsunfall in Garenfeld leicht. Die Hagenerin war, gegen 11.00 Uhr, mit ihrem E-Bike auf der Straße Zur Feldlage unterwegs und wollte nach rechts in die Ruhrtalstraße abbiegen. Kurz nach der Einmündung fuhr sie aus bislang ungeklärter Ursache mit ihrem Vorderrad gegen einen am Straßenrand befindlichen Leitpfosten. Anschließend stürzte sie über den Lenker nach vorne vom Fahrrad und verletzte sich dabei leicht. Der Rettungsdienst brachte die Frau in ein Krankenhaus. (sen)

