Polizei Hagen

POL-HA: Schlägerei am Volkspark - Zwei Jugendliche verletzt

Hagen-Mittelstadt (ots)

Am Sonntag, 02.07.2023, gerieten zwei Jugendliche (15, 16) gegen 19 Uhr am Volkspark mit zirka zehn Personen in einen verbalen Streit. Die Auseinandersetzung eskalierte derart, dass sie den 15-Jährigen in einen Schwitzkasten nahmen und auf ihn einschlugen und -traten. Dabei wurde er vermutlich auch mit einem Messer leicht verletzt. Auch sein 16-jähriger Bekannter musste später leichtverletzt behandelt werden. Drei der Schläger konnten später beschrieben werden: Eine Person war 1,95 m groß und hatte lange, braune und wellige Haare. Er trug ein Trikot des Fußballvereins Paris St. Germain. Ein weiterer Täter war zirka 1,65 m groß, trug eine Goldkette, einen Dreitagebart und hatte kurze, braune Haare. Ein dritter Angreifer war blau gekleidet und hatte schwarze, kurze Locken. Die Kripo nimmt Hinweise von Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, unter 02331 986 2066 entgegen. (hir)

