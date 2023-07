Polizei Hagen

POL-HA: Urlaubsstart mit Hindernissen

Hagen-Hochschulviertel (ots)

Am Samstagmorgen, gegen 6:45 Uhr, richteten mehrere Beamte der Hagener Polizei auf der Saarlandstraße eine Kontrollstelle ein. Im Fokus hierbei standen die Fahrtüchtigkeit der Verkehrsteilnehmer und die Verkehrssicherheit ihrer Fahrzeuge. Bei den meisten Kontrollierten gab es zur Freude der Polizisten nichts zu beanstanden. Ein in Hagen lebender Verkehrsteilnehmer, welcher nach eigenen Angaben mit seiner Familie auf den Weg in den Urlaub war, fiel allerdings in mehreren Themenfeldern auf. Bei der Überprüfung seiner Person stellte sich heraus, dass gegen ihn ein Haftbefehl vorlag. Einer Festnahme konnte er durch die Zahlung einer Geldstrafe entgehen. Die Fahrt in den Urlaub endete dennoch vorerst, als auch sein Fahrzeug überprüft wurde. Da kein Versicherungsschutz bestand, wurde der Pkw stillgelegt und abgeschleppt. Von einem Verwandten ließ er sich und seine Familie vom Autobahnzubringer am Landgericht abholen. Die Beamten legten eine Anzeige vor. (hir)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell