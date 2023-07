POL-HA: Autofahrer ohne Führerschein unter dem Einfluss von Drogen unterwegs

Hagen (ots) - Am 30.06.2023 gegen 18:30 Uhr fiel einem aufmerksamen Mitarbeiter eines Allround-Discounters in Hagen-Hohenlimburg ein 29-Jähriger Mann auf, der ihm sehr bekannt vorkam. Dieser Mann war bereits am Vortag in dem Geschäft und hatte dort gegen 12:00 Uhr einen Ladediebstahl begangen. Die eingesetzten Polizeibeamten konnten die Personalien feststellen. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet und das aufgrund der ...

mehr