POL-HA: Verkehrskontrolle mit Folgen

Hagen (ots)

Am 01.07.2023 um 14.30 Uhr kontrollierten Polizeibeamte an der Hindenburgstraße einen PKW. Der 21-jährige Autofahrer zeigte hierbei einen, nicht in Deutschland erworbenen Führerschein vor. Bei der Überprüfung wurde festgestellt, dass gegen den Mann in Deutschland ein Fahrverbot bestand. Es wurde ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt. Das Verkehrskommissariat übernimmt die weiteren Ermittlungen.

