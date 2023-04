Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Positive Drogentests + Beleidiger trug geklaute Turnschuhe + Katalysator gestohlen + Getunte Autos aufgefallen + Zeugensuche nach drei Unfallfluchten

Marburg - Positive Drogentests

Nach jeweils positiv reagierenden Drogentest veranlasste die Polizei am Dienstagabend (11. April) zwei Blutproben und beendete die Fahrten. Betroffen waren um kurz nach 20 Uhr bei einer allgemeinen Verkehrskontrolle in der Ernst-Lemmer-Straße eine 42 Jahre alte Autofahrerin und um 23 Uhr in der Biegenstraße der 49 Jahre alte Fahrer eines E-Scooters. Letzterer geriet wegen des fehlenden Versicherungskennzeichens an seinem Elektrofahrzeug in die Kontrolle. Die Polizei stellte in diesem Fall den Scooter sicher.

Biedenkopf - Beleidiger trug geklaute Turnschuhe

Weil er jemanden durch Titulierungen beleidigte, muss ein polizeibekannter 23-Jähriger nunmehr erklären, wie er in den Besitz der von ihm getragenen nachweislich gestohlenen Turnschuhe kam. Die Polizei stellte die Schuhe sicher. Der Einsatz wegen der Beleidigung war am Samstag, 08. April, um 13.30 Uhr, in einem Lebensmittelmarkt in der Hospitalstraße. Die Polizei nahm den wohnsitzlosen Mann zunächst vorübergehend fest. Im Verlauf der polizeilichen Maßnahmen ergab sich der Verdacht, dass die getragenen neuwertigen Turnschuhe des Mannes aus einer Straftat vom 08. März stammen. Damals betraten ein Mann und eine Frau ein Schuhgeschäft in der Georg-Kramer-Straße. Die Frau verließ dann plötzlich und hastig das Geschäft und löste dabei einen Alarm aus. Aus ihrer Tasche ragte noch eine Schuhspitze heraus. Als Angestellte der mutmaßlichen Ladendiebin folgen wollten, stellte sich der Mann in den Weg, drohte subtil und verhinderte eine Verfolgung. Später stellte man das Fehlen eines Paars Herrensportschuhe eines Markenherstellers in der Größe 47 fest. Genau diese Schuhe trug nun der einen Monat späte wegen der Beleidigung vorübergehend festgenommene 23-Jährige auf den zudem die im März abgegebene Beschreibung passt. Die Ermittlungen dauern an. Die Polizei entließ den Tatverdächtigen nach der Vernehmung und erkennungsdienstlichen Behandlung.

Marburg - Katalysator gestohlen - Polizei bittet um Hinweise

Die Kripo Marburg ermittelt nach dem angezeigten Diebstahl eines Katalysators und bittet um Mithilfe. Der betroffene grüne E-Klasse Daimler parkte zur Tatzeit zwischen 00 Uhr am Montag und 14.30 Uhr am Dienstag 11. April in der Leipziger Straße. Möglicherweise benutzten der oder die Täter auch ein elektrisches Gerät, eine Trennflex, um den Katalysator herauszuschneiden. Dem Besitzer entstand ein Gesamtschaden von schätzungsweise mindestens 2300 Euro. Wer hat zur Tatzeit Arbeiten an der grünen E-Klasse bemerkt? Wer kann Hinweise zu den an dem Auto hantierenden Personen oder zu eventuell aufgefallenen Fahrzeugen geben? Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Hinterland - Genau geschaut - Zwei getunte Autos aufgefallen

Die Polizei Biedenkopf schaut bei zwei Kontrollen mit dem Schwerpunkt auf die Feststellung von sogenannten Posern, Rasern und Tunern ganz genau hin und ließ sich weder von der Vielzahl mitgeführter Papiere noch von selbstsicheren Aussagen a la "Alles ist eingetragen" beirren. Das führte letztlich wegen des Erlöschens der Betriebserlaubnis jeweils zu Ordnungswidrigkeitenanzeigen. Außerdem durften die Fahrer nur noch vorsichtig nach Hause und im Weiteren nur noch zur Wiedererlangung der Betriebserlaubnis zum TÜV fahren.

Am Dienstag, 11. April, gegen 20 Uhr, stoppte die Polizei in der Pützwiese in Dautphetal einen BMW. Das Fahrwerk war hinten 6 und vorne 5 Zentimeter tiefer als erlaubt. Außerdem stand der Pkw auf Reifen mit nicht für das Auto erlaubten Felgen. Der Fahrer und Halter eines um 23.20 Uhr auf der Bundesstraße 453 an der Breiten Erle gestoppten VW zeigte sich zunächst souverän und überzeugt. Die Polizei ging seiner Aussage, dass die Lautstärke des Auspuffs so eingetragen sei mit einem Schallpegelmessgerät auf den Grund. Das zeigte statt der erlaubten 81 dann satte 104,4 dB an. An den Eintrag des Fahrwerks in der tatsächlichen Tiefe glaubten die Beamten auch nicht ohne nachzumessen, denn Teile der Radausschnittkante des Autos schleiften am Reifen. Tatsächlich lag der Wagen dann nochmal 4 Zentimeter tiefer als erlaubt. Der Fahrer räumte nach den Feststellungen diverse eben doch nicht erlaubte und nicht eingetragene Umbauten ein.

Unfallfluchten - Polizei sucht Zeugen und bittet um Hinweise

Marburg - Flucht nach Parkplatzunfall am Krekel - Schaden an blauem Ford Focus

Großflächige Lackabtragung am hinteren linken Kotflügel und partielle Eindellungen bedeuten einen wahrscheinlich vierstelligen Sachschaden. Der betroffene blaue Ford Focus parkte zur Unfallzeit auf dem Parkplatz der Anschrift Am Krekel 49. Den Spuren nach kam es wahrscheinlich bei einem Ein- oder Ausparkmanöver zur Kollision. Der Fordbesitzer stellte den Schaden am Dienstag, 11. April, um 20.16 Uhr fest. Hinweise zum verursachenden Fahrzeug ergaben sich bislang nicht. Wer hat auf dem Parkplatz ein Fahrmanöver beobachtet, bei dem es zum Zusammenstoß mit dem geparkten Focus gekommen sein könnte?

Marburg - Frontschaden an rotem Twingo

Am Montag, 10. April, um 20 Uhr war der rote Renault Twingo noch ohne Schaden. Am Dienstag um 18.30 Uhr, bemerkte die Besitzerin an der linken Seite der Frontstoßstange einen frischen vermutlich vierstelligen Unfallschaden. An der Kollisionstelle ergaben sich keine Hinweise zum verursachenden Auto. Auch befand sich am Twingo keine Nachricht. Leider steht der Unfallort nicht fest, denn der Twingo stand nicht nur in Alten Kasseler Straße, sondern mehrfach an verschiedenen Orten in Marburg. Die Unfallfluchtermittler hoffen auf Zeugen, die ein Fahrmanöver beobachtet haben, bei dem es zur Kollision mit dem roten Twingo gekommen sein könnte.

Sachdienliche Hinweise zu diesen beiden Fällen bitte an die Unfallfluchtermittler der Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Stadtallendorf - Schaden an weißem Volvo XC 60

Zwischen 18 Uhr am Dienstag, 04. April und 15 Uhr am Dienstag 11. April, stand der weiße Volvo XC 60 vor dem Anwesen Theodor-Heuss-Straße 6. In dieser Zeit entstand auf eine noch unbekannte Weise vorne links an der Stoßstange und Beleuchtung ein Schaden von mindestens 1500 Euro. Die Polizei Stadtallendorf geht derzeit von einer Verkehrsunfallflucht aus und bittet um sachdienliche Hinweise unter Tel. 06428 9305 0.

