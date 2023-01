BPOL NRW: Während Waffenverbotszone: Messer, Teleskopschlagstock und Tierabwehrspray - Bundespolizei stellt gefährliche Gegenstände sicher

Münster (ots) - Mit einer Vielzahl an Gewaltdelikten ist die Bundespolizei in Münster am vergangenen Wochenende konfrontiert gewesen. Am Samstagmorgen (7. Januar) würgte ein 33-jähriger Türke an der Toilettenanlage im Hauptbahnhof eine Angestellte, um sich den freien Eintritt zu erzwingen. Wenige Stunden später weigerte sich der Mann, einen Zug zu verlassen, für ...

