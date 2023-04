Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Vorfahrtsverstoß führt zu Verkehrsunfall

Waltershausen - Landkreis Gotha (ots)

Ein überfahrenes Verkehrszeichen "Vorfahrt gewähren" (Zeichen 205) führte am Mittwochabend in der Eisenacher Landstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw. Ein 64-jähriger Fordfahrer befuhr gegen 17:40 Uhr die Fröttstädter Straße in der Absicht, die Kreuzung zur Eisenacher Landstraße geradeaus in Richtung Arndtstraße zu passieren. Hierbei missachtete er die Vorfahrt einer 37-Jährigen, die mit ihrem Peugeot auf der Eisenacher Landstraße in Richtung Stadtmitte fuhr. Infolge der anschließenden Kollision war der Peugeot nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden wurde auf 5.000 Euro geschätzt. Beide Unfallbeteiligte blieben unverletzt. (ml)

