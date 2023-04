Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Wurstautomat aufgebrochen - Zeugen gesucht

Ernstroda (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch betraten Unbekannte einen Verkaufsraum eines Bauernmarktes in der Feldstraße. Der oder die Täter brachen gewaltsam einen Wurstautomaten auf und entwendeten eine geringe Menge Wechselgeld, sowie Wurstwaren im Wert von rund 50 Euro. Wer hat in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht? Hinweise werden von der Polizei Gotha unter der Telefonnummer 03621-781124 und der Bezugsnummer 0106938/2023 entgegengenommen. (ak)

