Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Unter Alkohol und Drogen

Gotha (ots)

Am Dienstag gegen 23:50 Uhr fiel Beamten der Polizei Gotha ein Fahrzeug ohne Beleuchtung in der Eschleber Straße auf. Nach der Anhaltung flüchtete der 31-jährige polnische Seatfahrer zu Fuß, konnte aber durch die Beamten gestellt werden. Schnell war der Grund für seine Flucht den Beamten klar. Ein Atemalkoholtest bei ihm ergab einen Vorwert von 2,45 Promille und ein Drogenvortest reagierte positiv. Zudem war er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Eine Blutentnahme wurde angeordnet und in der Folge im Krankenhaus Gotha durchgeführt.(ak)

