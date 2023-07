Polizei Hagen

POL-HA: Mann bricht in Wohnung von Bekanntschaft ein - Widerstand und Polizeigewahrsam

Hagen-Eckesey (ots)

Am Samstag, 01.07.2023, bemerkte eine Hagenerin gegen 08:40 Uhr, dass in ihrer Wohnung in der Eckeseyer Straße Licht brannte. Diese hatte sie am Vortag verlassen und verschlossen. Als sie die Tür aufschloss, fand sie einen 51-jährigen Bekannten Alkohol konsumierend auf ihrer Couch vor. Er hatte sich unberechtigt durch ein Fenster Zutritt in die Wohnung verschafft. Da er nicht gehen wollte, verständigte die Frau die Polizei. Auch einer Aufforderung zum Verlassen der Wohnung durch die Beamten kam der Mann nicht nach. Er war mit über zwei Promille stark betrunken. Die Polizisten mussten ihm Handfesseln anlegen, da er Widerstand leistete, als sie ihn aus der Wohnung komplementierten. Der 51-Jährige wurde in das Polizeigewahrsam gebracht. Die Beamten legten eine Anzeige vor. (hir)

