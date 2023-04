Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Alpen - Zeugin beobachtet Einbruch

Ermittlungen der Kripo dauern an

Alpen (ots)

Eine 28-jährige Zeugin rief am Dienstag gegen 03.15 Uhr die Polizei auf den Plan. Sie beobachtete zwei Unbekannte, die sich offensichtlich an einer Tür eines Augenoptiker- und Goldschmiedegeschäftes an der Burgstraße zu schaffen machten. Die Zeugin schilderte weiter, dass eine Person gerade dabei war, vermutlich mit einem Akkuschrauber oder Bohrer dabei war, das Schloss der Eingangstür zu öffnen. Der Zweite befand sich auf der gegenüberliegenden Straßenseite und stand offenbar "Schmiere", denn er lief in kurzen Abständen immer wieder über die Straße hin und her.

Bei Eintreffen der Polizistinnen und Polizisten lief der Unbekannte, der mit der Tür "beschäftigt" war, in Richtung Lindenallee und verschwand dort zwischen den Häusern. Wohin der Andere lief, konnte die 28-Jährige nicht erkennen, sie hörte lediglich schnelle Schritte.

Im Zuge der Fahndung konnten weitere Polizistinnen und Polizisten im Umfeld einen 16-jährigen Rheinberger vorläufig festgenommen. Dieser bestritt, etwas mit dem versuchten Einbruch zu tun zu haben. Er sei lediglich in Alpen unterwegs gewesen, um sich Betäubungsmittel zu besorgen. Der Jugendliche wurde im Anschluss an seine Mutter übergeben.

Eine weitere Streifenwagenbesatzung traf während der Fahndung gegen 03.30 Uhr an der Rathausstraße einen weiteren Jugendlichen an und forderte ihn auf, stehen zu bleiben. Zunächst hielt der bislang Unbekannte auch an, nutzte dann jedoch die Gelegenheit zur Flucht, als die Beamten aus dem Auto ausstiegen.

Am Tatort selbst konnten Bohrspuren an der Tür festgestellt werden. Der Zylinder befand sich jedoch noch in der Tür.

Die Kriminalpolizei übernahm die weiteren Ermittlungen, die derzeit andauern.

AM

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell