Sigmaringen

Mann ausgeraubt - Zeugen gesucht

Ermittlungen wegen des Verdachts des Raubes haben Beamte des Kriminalkommissariats Sigmaringen eingeleitet, nachdem ein 37-jähriger Mann am Mittwochabend im Bereich der Nepomuk-Brücke mutmaßlich ausgeraubt wurde. Das alkoholisierte und verletzte Opfer stellten Polizisten um kurz nach 18.15 Uhr an der Mühlbergstraße fest. Der Mann gab an, dass er kurz zuvor von zwei Männern angegriffen wurde und diese ihm Bargeld entwendet haben sollen. Zur ärztlichen Behandlung seiner Verletzungen wurde der 37-Jährige von einem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Während der polizeilichen Ermittlungen weigerte sich ein 30-jähriger Zeuge, sich auszuweisen, und ging auf die Polizisten los. Er muss nun mit einer Anzeige wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte rechnen. Der genaue Tathergang des mutmaßlichen Raubes an dem 37-Jährigen ist Gegenstand der Ermittlungen des Kriminalkommissariats. Etwaige Zeugen der Tat werden gebeten, sich unter Tel. 07571/104-0 zu melden.

Sigmaringen

Körperverletzung - Polizei sucht Zeugen

Ein 50-jähriger Mann wurde am Mittwoch gegen 22 Uhr auf dem Verbindungsweg von der Binger Straße zur Riedlinger Straße mutmaßlich körperlich angegriffen. Der alkoholisierte Mann gab an, dass ihn drei Personen geschlagen hätten. Die drei Angreifer beschrieb der Verletzte wie folgt: Einer der Männer soll circa 1,90 m groß gewesen sein, wobei die anderen beiden Täter kleiner gewesen sein sollen. Außerdem sollen die Männer mit T-Shirts bekleidet gewesen und von europäischer Herkunft sein. Das Polizeirevier Sigmaringen ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung und bittet unter Tel. 07571/104-0 um Hinweise zu den Tätern.

