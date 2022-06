Höchst (ots) - Erneut brannte es am Dienstagabend (21.06.), gegen 23.00 Uhr, in einem Waldgebiet im Odenwaldkreis. Betroffen waren diesmal mehrere hundert Quadratmeter Waldboden eines Waldstücks im Bereich "Am Schorschberg" in Höchst. Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Höchst, unterstützt von Kameraden aus Bad König und Groß-Umstadt, sorgten dafür, dass ...

mehr