POL-WES: Kamp-Lintfort - 25-Jährige fährt gegen einen Baum

Hünxe (ots) - In der Zeit von Samstag, 01.30 Uhr bis 07.20 Uhr, stahlen Unbekannte einen weißen Peugeot 3008, Baujahr 2020. Das Auto parkte an der Straße Am Biesengrund und hat das amtliche Kennzeichen DIN-H 3008. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Dinslaken, Tel.: 02064 / 622-0. Kontakt für Medienvertreter: Kreispolizeibehörde Wesel Pressestelle Telefon: 0281 / 107-1050 Fax: 0281 / 107-1055 E-Mail: ...

