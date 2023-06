Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Leblose Person in der Feisneck

Waren (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Polizeiinspektion Neubrandenburg und des Landeswasserschutzpolizeiamts MV

In den heutigen Mittagsstunden hat eine Spaziergängerin in der Feisneck in Waren eine offenbar leblose Person im Wasser treibend entdeckt und die Polizei alarmiert. Zur Badestelle kamen Kräfte der Feuerwehr, der Wasserschutzpolizeiinspektion Waren sowie des Polizeihauptreviers Waren. Die leblose Person wurde ans Ufer gebracht. Dort konnte der Notarzt nur noch den Tod der 80-jährigen Frau aus dem Landkreis Mecklenburgische Seenplatte feststellen. Der Kriminaldauerdienst Neubrandenburg war für die Spurensicherung vor Ort. Ermittlungen zur möglichen Todesursache dauern an.

