Bundespolizeiinspektion Flensburg

BPOL-FL: NMS - Mehrfach gesuchter Dieb nach versuchter Tat im Bahnhof verhaftet

Neumünster (ots)

Ein junger Mann wurde beim Versuch, einer Frau Gegenstände aus ihrer Handtasche zu stehlen, ertappt. Eine gerade auf dem Bahnsteig befindliche Streife der Bundespolizei konnte den vermeintlichen Dieb nach kurzer Flucht stellen.

Gestern Morgen gegen 09.30 Uhr beobachtete die Freundin einer 21-Jährigen, dass ein Mann bereits mit seiner Hand in der Handtasche der jungen Frau zugange war. Als er scheinbar erfolglos war und sich durch die Freundin ertappt fühlte, ergriff er die Flucht über den Bahnsteig. Eine gerade anwesende Streife der Bundespolizei nahm sofort die Verfolgung auf und konnte den Mann stellen. Dieser wies sich mit einem Hausausweis der Landesunterkunft aus. Zunächst verlief eine Überprüfung dieser Personalien negativ. Stehlgut hatte der Mann offensichtlich nicht bei sich. Da durch die Beamten Zweifel an der Identität des 18-Jährigen bestanden, wurde er mit auf die Dienststelle der Bundespolizei genommen. Dort konnten sie ermitteln, dass der Hausausweis nicht auf den jungen Mann ausgestellt war. Nach Abgleich der Fingerabdrücke spuckte das polizeiliche Fahndungssystem 15 aktuelle Notierungen für den Mann heraus. 13 Staatsanwaltschaften suchten ihn zwecks Aufenthaltsermittlung, hauptsächlich wegen Diebstahl. Eine Staatsanwaltschaft fahndete wegen Diebstahl seit Anfang dieses Jahres sogar mit Haftbefehl nach dem 18-Jährigen. Er hatte noch eine Geldstrafe von knapp 300 Euro zu begleichen. Da er die Summe auch jetzt nicht zahlen konnte, wurde er in die JVA eingeliefert. Bei weiteren Ermittlungen stellte sich heraus, dass sich der Algerier zur Zeit unerlaubt in Deutschland aufhält. Daher wurden gegen ihn Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Aufenthaltsgesetz, Diebstahl und Missbrauch von Ausweisdokumenten eingeleitet. Ein bei ihm aufgefundenes Handy wurde vorsorglich zur Eigentumssicherung sichergestellt.

