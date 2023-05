Bundespolizeiinspektion Flensburg

BPOL-FL: NMS- Rollstuhlfahrer steckt in Aufzug fest- Bundespolizisten helfen

Neumünster (ots)

Heute Morgen gegen 06.30 Uhr wurden Bundespolizisten über einen Mann in einem steckengebliebenen Aufzug im Bahnhof Neumünster informiert.

Die Beamten konnte auch auf Bahnsteig 3 einen Rollstuhlfahrer in dem festsitzenden Aufzug feststellen. Der Mann war sichtlich aufgebracht und musste erstmal beruhigt werden.

Der 43-jährige Pole hatte das Schild am defekten Aufzug offensichtlich nicht lesen können und war in den Lift gefahren. Dieser setzte sich zwar in Bewegung blieb aber nach 20cm stehen.

Die Bundespolizisten als "Freund und Helfer" kümmerten sich um den Mann und holten ihn aus seiner misslichen Lage. Er fuhr mit dem nächsten Zug weiter.

Die fahndungsmäßige Überprüfung ergab, dass gegen den 43-Jährigen sechs Aufenthaltsermittlungen wegen Diebstahl und Körperverletzung vorlagen.

