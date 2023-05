Bundespolizeiinspektion Flensburg

BPOL-FL: FL - International gesuchter Mann durch Bundespolizisten verhaftet

Flensburg (ots)

Samstagmorgen gegen 01.00 Uhr kontrollierten Bundespolizisten im Flixbus am Flensburger Bahnhof einen Mann. Die Überprüfung im Schengener Information System ergab, dass gegen den 33-jährigen Rumänen zwei Fahndungsnotierungen vorlagen. Die rumänischen Behörden suchte ihn wegen Handel mit Betäubungsmitteln und Diebstahl.

Er hat noch eine Freiheitsstrafe von 3,5 Jahren zu verbüßen. Der Mann wurde verhaftet und nach richterlicher Vorführung in die Justizvollzugsanstalt in Flensburg eingeliefert.

Die Generalstaatsanwaltschaft Schleswig-Holstein prüft derzeit, ob die Voraussetzungen für eine Auslieferung nach Rumänien vorliegen.

Am Freitagabend wurde bei einer Kontrolle durch Bundespolizisten ein 20-Jähriger festgestellt, der mit Haftbefehl gesucht wurde. Er konnte jedoch die 600,- Euro Geldstrafe bezahlen, so dass er nicht für 20 Tage in Haft musste.

