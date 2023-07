Polizei Hagen

POL-HA: Mann unter Drogen und ohne Führerschein unterwegs

Hagen-Mittelstadt (ots)

Am Montag, 03.07.2023, erhielt die Polizei gegen 18:40 Uhr einen Bürgerhinweis per Telefon. Ein 22-Jähriger ohne Führerschein sei kurz zuvor an der Franzstraße losgefahren. Mehrere Streifenwagen fahndeten nach dem Peugeot. Die Beamten konnten ihn wenige Minuten später an der Hochstraße anhalten. Er gab an, vor einer Woche Drogen konsumiert zu haben. Ein Test verlief positiv auf Cannabis und Amphetamin. Die Polizisten nahmen ihn mit auf die Wache und ließen ihm eine Blutprobe entnehmen. Den Peugeot stellten die Beamten sicher und legten eine Anzeige wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und des Fahrens unter Drogeneinfluss vor. (hir)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell