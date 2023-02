Feuerwehr und Rettungsdienst Bonn

FW-BN: Bauarbeiter unter Minibagger eingeklemmt

Bonn (ots)

Die Leitstelle von Feuerwehr und Rettungsdienst erhielt am frühen Samstagnachmittag mehrere Notrufe. Die Anrufer meldeten, dass auf einer Baustelle im Ortsteil Ippendorf ein Minibagger umgestürzt und noch eine Person unter dem Bagger eingeklemmt sei. Umgehend wurden Kräfte der nicht weit entfernten Feuerwache der Universitätsklinik, die auf technische Rettung spezialisierte Rüsteinheit der Feuerwache Tannenbusch, die Löscheinheit Lengsdorf der Freiwilligen Feuerwehr, der Führungsdienst, sowie Kräfte des Rettungsdienstes alarmiert. Der Baggerfahrer war, noch im Bagger sitzend, mit einem Bein eingeklemmt. Zudem drohte das Fahrzeug in die Baugrube zu stürzen. Mit einem weiteren, größeren Bagger wurde der Minibagger so aufgerichtet und verkeilt, dass der Baggerfahrer befreit und aus dem Gefahrenbereich gerettet werden konnte. Nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst wurde er in die nahe gelegene Universitätsklinik transportiert. Die anschließende Bergung des Minibaggers wurde durch den Tiefbauunternehmer selbst durchgeführt.

