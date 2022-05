Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Mopedfahrer nach Unfall geflüchtet

Lützensömmern (ots)

Wegen des Verdachtes des unerlaubten Entfernens vom Unfallort ermittelt die Polizei seit Donnerstagabend gegen einen unbekannten Mopedfahrer in Lützensömmern. Gegen 20.40 Uhr befuhr das Moped die Dorfstraße in Richtung Kutzleben. Als der unbekannte Mopedfahrer am Auto rechts vorbeifahren wollte, stieß er gegen den hinteren, rechten Kotflügel des Renaults. Der Mopedfahrer stürzte. Er stand zügig auf, schleuderte seine Motoradbrille gegen das Auto und verschwand auf einem Grundstück. Bis zum späten Abend konnte der unbekannte Fahrer, der alkoholisiert gewesen sein soll, nicht gefasst werden. Die Ermittlungen dauern an.

