LPI-NDH: Ohne Führerschein und Versicherung unterwegs

Nordhausen (ots) - Mit über 2,3 Promille Atemalkohol befuhr ein 58-jähriger Radfahrer in der Nacht zu Freitag, kurz nach 24 Uhr, die Karl-Meyer-Straße in Richtung Im Stürzetal. Hierbei stürzte der Mann und musste mit einer Kopfverletzung medizinisch behandelt werden. Außerdem veranlassten die alarmierten Polizisten eine Blutentnahme bei dem Verletzten. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion ...

