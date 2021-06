Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Mutmaßlicher Betrüger lässt Auto stehen

Mehlingen (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Ein mutmaßlicher Betrüger hat am Donnerstag sein Auto am Fröhnerhof stehen lassen. Der Mann wollte den Wagen an einen Interessenten verkaufen. Als der potentielle Käufer die Fahrzeugpapiere überprüfte, stellte er jedoch fest, dass diese ganz offensichtlich gefälscht waren. Daraufhin angesprochen gab, der Verdächtige Fersengeld. Er ließ die Papiere und das Auto zurück. Die Polizei stellte das Auto sicher und ließ den Wagen abschleppen. Die Beamten haben die Ermittlungen aufgenommen. |erf

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell