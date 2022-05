LPI-NDH: Betrunken mit dem Rad gestürzt

Kallmerode (ots) - Zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen kam es in der Nacht zu Freitag in Kallmerode. Gegen 00.25 Uhr eskalierte eine verbale Streitigkeit in der Bergstraße zu einer handfesten Auseinandersetzung. Eine bislang unbekannte Frau schlug mit der Faust auf eine 18-Jährige ein. Als ein 25-jähriger Mann schlichten wollte, attackierte ihn ein weiterer unbekannter Täter mit einem Schlag ins ...

